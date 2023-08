Start-Ziel-Sieg für Kipyegon über 1500 m

Anzeige

Weltrekordlerin Faith Kipyegon hat ihren WM-Titel über 1500 m erfolgreich verteidigt. Die Kenianerin gewann am Dienstag in Budapest trotz dauerhafter Führungsarbeit ein spannendes Finale um Gold in 3:54,87 Minuten vor der Äthiopierin Diribe Welteji (3:55,69) und der Niederländerin Sifan Hassan (3:56,00).

Drei Tage nach ihrem bitteren "Bauchklatscher" über die 10.000 m verpasste Hassan damit den erhofften Gold-Coup. Die Olympiasiegerin über 5000 und 10.000 m war am Samstag auf Goldkurs liegend auf der Zielgeraden gestürzt, anschließend hatte sie Vorwürfe gegen Siegerin Gudaf Tsegay erhoben: Die Äthiopierin habe sie geschubst.

Kipyegon, seit 2018 Mutter, hatte mit zwei Weltrekorden innerhalb von acht Tagen im vergangenen Juni für einen Paukenschlag gesorgt. Erst über 1500 m (3:49,11) und dann über 5000 m (14:05,20) schraubte die Kenianerin zwei Bestmarken nach unten - nun fügte sie ihrer Erfolgssammlung nach zweimal Olympia-Gold ihren dritten WM-Titel hinzu.