Steinmeier gratuliert Wellinger: "So kann's weitergehen"

Anzeige

Lob von höchster deutscher Stelle für Andreas Wellinger: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat dem Skisprungstar nach dessen Auftakterfolg bei der 72. Vierschanzentournee zu einem "großartigen Sieg" gratuliert.

"2018 beim Olympia-Sieg von Andreas Wellinger in Pyeonchang war ich noch live dabei. Ich freu mich, dass er in diesem Winter zu alter Form zurückgefunden hat. So kann's weitergehen", schrieb das deutsche Staatsoberhaupt bei Facebook.

Weitergehen wird es für Wellinger an Silvester und am Neujahrstag an der zweiten Tourneestation in Garmisch-Partenkirchen.