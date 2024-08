Steinmeier in Paris: Gekommen, "um Respekt zu zeigen"

Anzeige

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den deutschen Sportlerinnen und Sportlern bei den Paralympics in Paris viel Erfolg gewünscht. "Meine Frau und ich sind hier, um den Athletinnen und Athleten die Daumen zu drücken", sagte Steinmeier in einem Statement am Donnerstagnachmittag bei einem Besuch im deutschen Haus.

Er sei aber auch in die französische Hauptstadt gekommen, "um Respekt zu zeigen", führte Steinmeier fort, "vor all denjenigen, die sich jahrelang vorbereitet haben, Entbehrungen, Verzicht auf sich genommen haben, viele Qualifikationen hinter sich gebracht haben".

In Gesprächen habe Steinmeier zudem den Eindruck bekommen, "was innere Kraft, was der Wille bei den Athletinnen und Athleten bewirken kann. Ich finde, an vielen kann man sich ein Beispiel nehmen".

Vor allem der große Zuschauerzuspruch freut den Bundespräsidenten. "Schon jetzt sind die Stadien sehr viel gefüllter als wir das bei früheren paralympischen Wettbewerben gesehen haben", sagte Steinmeier: "Es hat gut begonnen."