Straßer in Aspen starker Zweiter: "Gaspedal gefunden"

Skirennläufer Linus Straßer hat beim Weltcup-Slalom in Aspen/Colorado seinen dritten Saisonsieg knapp verpasst. Der Münchner wurde beim Sieg des Schweizers Loic Meillard dank eines starken zweiten Laufs Zweiter und hat damit weiter die Chance auf den Gewinn der kleinen Kristallkugel. Straßer liegt in der Disziplinwertung nun 169 Punkte hinter dem Österreicher Manuel Feller, der in Aspen Fünfter wurde. Es stehen nur noch zwei Slalomrennen in Kranjska Gora und beim Weltcup-Finale in Saalbach-Hinterglemm aus.

"Der zweite Lauf war nicht einfach, aber das ist er eigentlich nie", sagte Straßer nach seiner vierten Fahrt aufs Podium in diesem Skiwinter. Er sei "sehr gut in den Rhythmus reingekommen" und habe an den richtigen Stellen "das Gaspedal gefunden". Die Chance auf die Kleine Kugel sei aber nur "rein theoretisch noch da".

Straßer, am vergangenen Wochenende Dritter im kalifornischen Palisades Tahoe, lag nach dem ersten Durchgang als Sechster 1,37 Sekunden hinter dem führenden Franzosen Clement Noel und konnte im zweiten Durchgang vier Positionen gutmachen. Zu Meillard fehlten dem Sieger von Kitzbühel und Schladming 89 Hundertstelsekunden. Dritter wurde der Norweger Henrik Kristoffersen, Noel schied aus.

Neben Straßer hatte es aus deutscher Sicht nur Sebastian Holzmann in den zweiten Durchgang geschafft, der Oberstdorfer kam auf Platz 24. Anton Tremmel (Rottach-Egern) und Fabian Himmelsbach (Sonthofen) schieden im ersten Durchgang aus.