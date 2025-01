Straßer verpasst Podest auch in Wengen

Linus Straßer hat die erste Podestplatzierung im WM-Winter auch beim Slalom-Klassiker von Wengen klar verpasst. Nach zuletzt aufsteigender Tendenz mit einem sechsten und vierten Platz kam der Münchner am berühmten Männlichen nicht über Rang 13 hinaus. Zum ersehnten "Stockerl", auf dem neben Sieger Atle Lie McGrath zwei weitere Norweger standen, fehlten Straßer 0,52 Sekunden. Im Finale büßte er sechs Plätze ein.

"Klar wäre ich gerne weiter vorne gewesen", sagte Straßer in der ARD: "Es waren sehr gute Passagen dabei, vom Skifahren her passt es auch. Was fehlt, sind zwei komplette Läufe, die ich auf dem Niveau runterbringe." Dennoch freue er sich jetzt auf "zwei coole Rennen" in Kitzbühel und Schladming, den letzten beiden vor der WM, die er jeweils in der vergangenen Saison gewonnen hatte.

Lie McGrath distanzierte bei seinem dritten Weltcup-Sieg seine Teamkollegen Timon Haugan (+0,18 Sekunden) und Henrik Kristoffersen (+0,29). "Felix hat mir zwischen den Läufen ein paar Tipps gegeben", sagte Lie McGrath über TV-Experte Neureuther und weinte Freudentränen. Im Slalom-Weltcup liegt weiter Kristoffersen vorne.