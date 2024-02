Strelow und Voigt verpassen Medaille im Single-Mixed

Anzeige

Justus Strelow und Vanessa Voigt haben bei den Weltmeisterschaften in Nove Mesto die dritte Medaille binnen drei Tagen für das deutsche Biathlon-Team verpasst. In der Single-Mixed-Staffel belegte das Duo des Deutschen Skiverbandes (DSV) mit vier Nachladern nur den sechsten Platz. Strelow und Voigt hatten zuvor bei der WM-Generalprobe in Antholz den Team-Wettbewerb für sich entschieden und waren mit großen Hoffnungen in das Rennen gegangen.

"Läuferisch habe ich mich extrem schwergetan", sagte Strelow nach dem Rennen am ZDF-Mikrofon. Auch seine Partnerin Voigt war nicht zufrieden, das Duo habe den Anschluss verpasst. "Wir wollten um die Medaillen kämpfen."

Gold ging an die Franzosen Quentin Fillon Maillet und Lou Jeanmonnot (0 Strafrunden+3 Nachlader), die sich vor Italiens Tommaso Giacomel und Lisa Vittozzi (0+5) und den favorisierten Norwegern Johannes Thingnes Bö und Ingrid Landmark Tandrevold (1+7) durchsetzten. Dominator Bö verpasste damit seine 20. Goldmedaille, mit der er zu Rekordweltmeister Ole Einar Björndalen aufgeschlossen hätte.

Nach dem Ruhetag am Freitag geht es am Samstag in Nove Mesto weiter. Es stehen die jeweiligen Staffeln der Frauen (13.45 Uhr) und Männer (16.30 Uhr/alles ZDF und Eurosport) auf dem Programm. Am Sonntag beschließen die jeweiligen Massenstarts die WM.