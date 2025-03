Sturm in Trondheim: Team-Kombination auf Freitag verlegt

Wegen sturmartiger Winde ist bei der Nordischen Ski-WM in Trondheim der Team-Wettkampf der Kombinierer am Donnerstag nach mehreren Verschiebungen abgesagt worden und wird nun am Freitag nachgeholt. Dies gab der Weltverband FIS bekannt.

Demnach steht am Freitag ab 12.00 Uhr zunächst das Kombinierer-Springen von der Großschanze an, ab 15.30 Uhr fällt dann die Entscheidung in der Loipe über 4x5 km. Dazwischen findet die Staffel der Skilangläuferinnen statt, deren Beginn auf 13.15 Uhr vorgezogen wurde (bislang 14.00 Uhr). Im Anschluss steht ab 16.30 Uhr (statt 16.15 Uhr) das Einzelspringen der Frauen von der Großschanze an.

Allerdings ist noch unklar, ob angesichts der Bedingungen am Donnerstagnachmittag der Teamwettbewerb der Spezialspringer (17.05 Uhr) stattfinden kann. Eine Absage hätte wohl weitete Verschiebungen zur Folge.

Die deutschen Kombinierer zeigten sich erfreut über den zeitnahen Nachholtermin. "Das Ziel ist natürlich, diesen Wettkampf nachzuholen, im besten Fall natürlich am Freitag, weil da die Vorschau sehr gut aussieht. Das ist das Ziel", hatte Cheftrainer Eric Frenzel gesagt: "Die Jungs nehmen jedes Zeitfenster, auch wenn es mitten in der Nacht ist. Das ist ein sehr wichtiger Wettkampf für heute."

Eine Komplettabsage wäre ein großer Imageschaden für die Kombination gewesen, die ohnehin um ihren Verbleib im olympischen Programm kämpft. Für Samstag ist der Einzelwettbewerb der Männer auf der Großschanze angesetzt.

Seit der Nacht hatte in und um Trondheim, das in den vergangenen Tagen von Dauerregen geplagt war, eine Orkanwarnung gegolten, die Windbedingungen sollen sich erst im Verlauf des Donnerstags bessern. Deshalb waren die Wettbewerbe schon nach hinten verschoben worden, die Tore für die Fans erst nach 12.00 Uhr geöffnet worden.

Rund 29.000 Fans mit Eintrittskarten waren erwartet worden, hinzu kommen viele Zuschauer, die den Langlauf ohne Ticket in den Wäldern verfolgen können. Für diese könnte der Aufenthalt im Freien aber gefährlich werden. Noch gegen 11.30 Uhr wehte der Wind nahe der Loipe Teile ein Hausdaches weg.