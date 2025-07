Sturz im Qualifying: Aus für Vinales am Sachsenring

Für MotoGP-Pilot Maverick Vinales ist das Rennwochenende am Sachsenring schon vorbei. Der spanische KTM-Fahrer hat sich im Qualifying eine Fraktur in der linken Schulter zugezogen und kann im Sprint am Samstag (15.00 Uhr) sowie im Grand Prix am Sonntag (14.00/beide DF1 und Sky) nicht starten. Das gab das Red Bull KTM Tech3 Team bekannt.

Damit ist für den Rennstall der Große Preis von Deutschland gelaufen. Der zweite Pilot Enea Bastianini (Italien) war wegen einer Blinddarmentzündung gar nicht erst angereist, für die Suche nach einem Ersatz war die Zeit zu knapp.

Vinales hatte sich bei einem heftigen Sturz im Q2 die Schulter ausgekugelt. Das Gelenk konnte nach dem "Highsider" noch an der Strecke wieder in Position gebracht werden, doch die Ärzte befürchteten eine Fraktur. Die erste Diagnose wurde im Krankenhaus bestätigt. Ob der 30-Jährige in der kommenden Woche im tschechischen Brünn antreten kann, ist nach Teamangaben noch offen.