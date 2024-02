Super-G der Frauen in Val di Fassa abgesagt

Anzeige

Der alpine Ski-Weltcup wird weiter von widrigen äußeren Bedingungen beeinflusst. Wie der Weltverband FIS mitteilte, kann der für 11.00 Uhr am Samstag angesetzte Super-G der Frauen im italienischen Val di Fassa wegen starker Schneefälle seit Freitag nicht stattfinden.

Die Arbeiten am Hang würden allerdings fortgesetzt, am Sonntag ist an gleicher Stelle ebenfalls für 11.00 Uhr ein weiterer Super-G der Frauen vorgesehen.