Der am 10. Dezember wegen schlechter Wetterbedingungen abgesagte Super-G der alpinen Skirennläuferinnen wird im österreichischen Zauchensee nachgeholt. Das teilte der Weltverband FIS am Samstag mit. Das Rennen soll am 12. Januar (Freitag) durchgeführt werden. In Zauchensee stehen zudem eine Abfahrt am Samstag (13.) und ein weiterer Super-G am Sonntag (14.) auf dem Programm.