Super-G in Zauchensee: Heimsieg für Hütter

Lokalmatadorin Cornelia Hütter hat zum Auftakt der Weltcup-Rennen im österreichischen Zauchensee den ersten von zwei Super-G gewonnen. Die Österreicherin siegte bei besten äußeren Bedingungen mit 0,09 Sekunden Vorsprung vor Kajsa Vickhoff aus Norwegen, mit der sie bei der WM 2023 zeitgleich zu Bronze in dieser Disziplin zu Bronze gefahren war. Dritte wurde Olympiasiegerin Lara Gut-Behrami aus der Schweiz (+0,21 Sekunden).

Kira Weidle belegte einen Tag nach ihrem kapitalen Sturz im Training für die Abfahrt am Samstag den 14. Rang (+1,30). "Den Umständen entsprechend war es eine gute Fahrt", sagte die 26-Jährige. Der Nacken sei noch etwas "steif", aber "mit dem Adrenalin geht es ganz gut, der Körper macht es so weit mit", ergänzte Weidle. Sie gehe deshalb mit "ganz gutem Selbstbewusstsein" in die Abfahrt. Am Sonntag findet in Zauchensee ein weiterer Super-G statt.

Emma Aicher musste nach einem Sturz von Nadine Fest aus Österreich lange auf ihren Start warten, lag nach sehr guten Zwischenzeiten sogar auf Podestkurs, schied dann allerdings im technisch anspruchsvollen Mittelteil aus. Katrin Hirtl-Stanggaßinger verpasste ein Platzierung unter den ersten 30 und damit Weltcuppunkte.