Tentoglou fliegt im Weitsprung-Krimi zu Gold

Miltiadis Tentoglou (Griechenland) hat bei der Leichtathletik-WM in einem wahren Weitsprung-Krimi im letzten Versuch noch Gold gewonnen. Der Olympiasieger und Europameister sprang im letzten Versuch auf 8,52 m und verdrängte so in der knappsten Entscheidung der WM-Geschichte den lange Führenden Jamaikaner Wayne Pinnock (8,50) noch auf Platz zwei.

Bis zum letzten Durchgang waren Tentoglou und Pinnock weitengleich, dem Jamaikaner schien Gold dennoch zum Greifen nahe, weil er mit 8,40 m den besseren "zweiten" Versuch hatte - allerdings nur um einen Zentimeter. Doch dann drehte Tentoglou mit seiner letzten Chance noch einmal auf und holte sich seinen ersten WM-Titel. Bronze holte sich - ebenfalls im letzten Versuch - Doha-Weltmeister Tajay Gayle (8,27/Jamaika).