Theodorescu mit positivem Fazit: Werth "top geliefert"

Wieder reichte es nicht für den Titel, doch Dressur-Bundestrainerin Monica Theodorescu geriet trotzdem ins Schwärmen. "Quantaz hat zwei sehr gute Prüfungen gezeigt. Das war nicht nur routiniert, sondern auf sehr hohem Niveau", lobte sie. Quantaz, die Zweitvertretung von Rekord-Olympiasiegerin Isabell Werth, trug seine Reiterin beim Weltcupfinale in Basel zu zwei zweiten Plätzen.

Sowohl im Grand Prix als auch in der Kür war an den Topfavoriten erwartungsgemäß einfach kein Vorbeikommen. Charlotte Fry und Glamourdale gewannen beide Prüfungen hochüberlegen. "Es war klar, dass Glamourdale hier der große Favorit ist, als Weltmeister und Bronzemedaillengewinner von Paris in der Kür", erkannte Theodorescu an.

Sie sei alles in allem "sehr zufrieden mit den zwei Tagen hier", resümierte die 62-Jährige: "Es war ein sehr anspruchsvolles Feld. Isabell hat wie immer eigentlich top geliefert mit Quantaz." Der zweite Rang sei "das bestmögliche Ziel" gewesen.

Auch Bianca Nowag-Aulenbrock und Carina Scholz, die das erste Mal dabei waren, lobte die Bundestrainerin ausdrücklich: "Unsere beiden Newcomerinnen auf Weltcup-Ebene haben sich mit ihren Pferden hier sehr gut verkauft. Bianca Nowag-Aulenbrock als Sechste, das ist wirklich ein ganz tolles Ergebnis." Auch Scholz, die Elfte wurde, bescheinigte Theodorescu insgesamt "sehr gute Leistungen".