Tischtennis: Aufsteiger Bad Homburg im Pokal-Final-Four

Der TTC OE Bad Homburg darf weiter auf den größten Titel der Vereinsgeschichte hoffen. Der Aufsteiger in die Tischtennis-Bundesliga erspielte sich mit einem 3:2 bei TSV Bad Königshofen einen Platz im Final Four. Der Schwede Kristian Karlsson sicherte zwei Punkte im Einzel, im entscheidenden Doppel setzten sich Csaba Andras/Yuma Tsuboi in fünf Sätzen durch.

Beim Turnier am 4. Januar in Neu-Ulm trifft Bad Homburg auf TTF Liebherr Ochsenhausen, das Team um Simon Gauzy, Vize-Weltmeister mit der französischen Nationalmannschaft, gewann bei ASC Grünwettersbach souverän mit 3:0.

Titelverteidiger Borussia Düsseldorf mit Altmeister Timo Boll war überraschend bereits im Achtelfinale am TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell gescheitert. Der Bundesliga-Spitzenreiter trifft im Viertelfinale am Dienstag (19.00 Uhr/Dyn) auf Werder Bremen. Am Freitag (19.00 Uhr/Dyn) fordert Zweitligist 1. FC Köln den 1. FC Saarbrücken heraus.