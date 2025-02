Tischtennis: Bad Königshofen verpflichtet Habesohn

Tischtennis-Bundesligist TSV Bad Königshofen hat den früheren Doppel-Europameister Daniel Habesohn für die kommende Saison verpflichtet. Die österreichische Nummer eins unterschrieb bei den Unterfranken einen Einjahresvertrag, Habesohn kommt vom Ligakonkurrenten Post SV Mühlhausen. Nach Andre Bertelsmeier (19) vom 1. FC Köln ist der 38-Jährige der zweite Zugang.

Die Kaderplanungen seien damit "vorläufig abgeschlossen", teilte Bad Königshofen am Sonntag mit. Habesohn und Bertelsmeier sollen mit Filip Zeljko und dem 43 Jahre alten Ex-Nationalspieler Bastian Steger ein Quartett bilden. "Bad Königshofen und Mühlhausen sind sich von der Vereinsstruktur sehr ähnlich. Der Vereinsspirit und die Stimmung bei den Spielen sind super", sagte Habesohn.

Der Routinier, der neun Jahre für Mühlhausen spielte, wolle in der kommenden Saison auch weitestgehend auf internationale Turniere verzichten, um sich auf die Bundesliga zu konzentrieren. "Ich habe zwei Kinder, und die wollen auch was von ihrem Papa haben", sagte der Wiener: "Mein Arbeitgeber ist in erster Linie der Verein. Ich sehe mich verpflichtet, die Leistung für den Verein zu erbringen."

In dieser Saison liegt Königshofen auf Play-off-Kurs. Andy Albert, Geschäftsführer Sport, freut sich bereits auf die Verstärkung. "Normalerweise müsste jeder Verein nach einem Spieler wie Daniel Habesohn lechzen. Spieler wie er, die auf so hohem Niveau spielen und dabei gleichzeitig den Verein in den Vordergrund stellen, sind rar gesät."