Tischtennis: Doppel-Gold für Duda/Qiu in Brasilien

Die Tischtennis-Nationalspieler Benedikt Duda (Bergneustadt) und Dang Qiu (Düsseldorf) haben beim Star-Contender-Turnier im brasilianischen Foz do Iguacu den Doppelwettbewerb gewonnen. Die sechsmaligen DM-Titelträger im Doppel, das 2028 in Los Angeles nach 24-jähriger Unterbrechung wieder zum Olympia-Programm gehören wird, gewannen das Finale gegen die indische Kombination Manush Shah/Manav Thakkar 3:2.

Der EM-Zweite Duda und Ex-Europameister Qiu, die in ihren drei Begegnungen auf dem Weg ins Endspiel ohne Satzverlust geblieben waren, feierten durch den Erfolg zum zweiten Mal einen gemeinsamen Doppel-Erfolg bei einem Turnier der WTT-Serie. Bereits 2022 in Doha hatte das eingespielte Duo ebenfalls in der Star-Contender-Kategorie den Titel gewonnen. Duda war im Verlauf des bisherigen Jahres im Doppel außerdem schon mit Nachwuchshoffnung André Bertelsmeier (Bad Königshofen) beim Contender-Turnier in Tunis erfolgreich.