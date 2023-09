Tischtennis: DTTB-Frauen mit weißer Weste ins Achtelfinale

Anzeige

Die Frauen des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) sind bei der EM in Malmö als ungeschlagener Sieger der Gruppe A souverän ins Achtelfinale eingezogen. Beim 3:0 im zweiten und letzten Vorrundenmatch gegen Österreich blieben die Titelverteidigerinnen wie schon tags zuvor im Auftaktspiel gegen England ohne Einzelniederlage.

Am Montagabend kann auch das deutsche Männer-Team um EM-Rekordsieger Timo Boll den Sprung in die Runde der besten 16 perfekt machen. Die Olympia-Zweiten, die in Schweden ebenfalls als Titelverteidiger antreten, treffen 24 Stunden nach ihrem 3:0 gegen Finnland zum Vorrundenabschluss auf Polen.

Die K.o.-Phase der Titelkämpfe beginnt erst am Donnerstag. Die Auslosung findet am Dienstag nach Beendigung der Vorrundenspiele statt. Am spielfreien Mittwoch ist der Kongress des Europa-Verbandes ETTU angesetzt.

Frauen-Bundestrainerin Tamara Boros wechselte im Duell mit Österreich gegenüber dem EM-Auftakt auf zwei Positionen. Lediglich die EM-Zweite Nina Mittelham (Berlin) verblieb im Team, während die Weltranglistenzehnte Yin Hang (Tarnobrzeg/Düsseldorf) und die deutsche Meisterin Sabine Winter (Dachau) ihren Turniereinstand gaben. Auch in dieser Aufstellung bestätigte das deutsche Team gegen die Alpenrepublik, die ohne Europameisterin Sofia Polcanova und mit der deutschen Ex-Nationalspielern Amelie Solja als Nummer eins antrat, seine Gold-Ambitionen.