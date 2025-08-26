Tischtennis: Duda erstmals auf Rang acht

Der deutsche Tischtennis-Spitzenspieler Benedikt Duda (Bergneustadt) hat in der Weltrangliste erstmals einen einstelligen Platz erreicht. Der 31 Jahre alte EM-Zweite kletterte vom zehnten auf den achten Rang. Der Linkshänder war zuletzt beim Europe Smash im schwedischen Malmö erst im Halbfinale am späteren Turniersieger und Lokalmatador Truls Möregardh gescheitert.

"Die Nummer acht zu sein, ist super schön. Der nächste Schritt ist, die Nummer sieben zu werden. Die Luft nach oben wird immer dünner. Ich habe noch ein paar Leute vor mir, deshalb geht die Arbeit für mich immer weiter", sagte Duda.

Bei den Frauen verbuchte auch Sabine Winter (Dachau) eine persönliche Bestmarke, die 32-Jährige kletterte um 14 Plätze und steht als Nummer 26 als beste Deutsche zum ersten Mal in den Top 30. Jugend-Weltmeisterin Annett Kaufmann (Kolbermoor) machte 30 Positionen gut und belegt den 69. Rang.