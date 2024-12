Tischtennis: Düsseldorf holt Li aus Dortmund

Der deutsche Tischtennis-Rekordmeister Borussia Düsseldorf bastelt weiter am Kader nach der Ära Timo Boll. Wie der Klub am Donnerstag mitteilte, wechselt der Chinese Li Yongyin zur kommenden Saison von Aufsteiger Borussia Dortmund an den Rhein. Dort unterschrieb der 25-Jährige einen Vertrag bis 2027.

"Es ist so ein berühmter Verein und so viele berühmte und grandiose Spieler waren und sind hier", sagte der Linkshänder. Ein von ihnen ist der ehemalige Weltranglistenerste Boll, der nach der laufenden Saison seine Karriere beenden wird. International hat er bereits nach den Olympischen Spielen in Paris aufgehört.

Zuvor war bereits der US-Amerikaner Kanak Jha als Neuzugang für die nächste Saison vorgestellt worden. Der 24-Jährige soll mit Ex-Europameister Dang Qiu und dem Schweden Anton Källberg den Kern des Teams bilden. Weil Li als Linkshänder für mögliche Konstellationen im Doppel wichtig ist und keine internationalen Turniere spielt, sieht Manager Andreas Preuß in ihm den "idealen Ergänzungsspieler".