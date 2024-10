Tischtennis-EM: Franziska/Kaufmann haben Medaille sicher

Tischtennis-Senkrechtstarterin Annett Kaufmann hat ihre erste Medaille bei einer Individual-Europameisterschaft sicher. Die 18-Jährige zog mit Patrick Franziska bei der EM in Linz ins Halbfinale des Mixed-Wettbewerbs ein und darf sich damit mindestens über Bronze freuen.

In der Runde der letzten acht setzten sich Kaufmann und der 14 Jahre ältere Franziska mit 3:0 (13:11, 11:8, 12:10) gegen Liam Pitchford (England) und Anna Hursey (Wales) durch. Im Halbfinale am Freitag (12.30 Uhr) geht es für Franziska/Kaufmann nun gegen das österreichische Duo mit dem bereits 45 Jahre alten Robert Gardos und der früheren Einzel-Europameisterin Sofia Polcanova. Das Finale wird ebenfalls am Freitag (21.00 Uhr) ausgetragen.

Kaufmann hatte mit den deutschen Frauen bereits zweimal Gold bei Team-Europameisterschaften gewonnen, im Einzel holte sie bis zur U21 alle Titel. In Linz greift Kaufmann am Donnerstagnachmittag auch im Einzel in der ersten Runde gegen die Rumänin Elena Zaharia ins Turnier ein, mit Ex-Europameisterin Nina Mittelham war sie am Mittag ins Doppel-Achtelfinale eingezogen.