Tischtennis: Grünwettersbach holt Shinozuka nach Deutschland

Der ASC Grünwettersbach hat den japanischen Tischtennis-Nationalspieler Hiroto Shinozuka in die Bundesliga gelockt. Die Nummer 32 der Weltrangliste wird in der kommenden Saison für den Verein aus Karlsruhe aufschlagen. Der 21-Jährige wird dort unter anderem an der Seite von Nationalspieler Ricardo Walther antreten.