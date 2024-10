Tischtennis-Hoffnung Kaufmann imponiert auch bei EM

Die deutsche Tischtennis-Hoffnung Annett Kaufmann hat bei der EM in Linz die erste große Belastungsprobe ihrer jungen Profi-Laufbahn mit Bravour gemeistert. Höhepunkt ihres ausnahmslos gelungenen Dauereinsatzes mit vier Spielen in drei Wettbewerben am Donnerstag war im Mixed der Sprung in die Medaillenränge durch zwei weitere Erfolge mit Patrick Franziska.