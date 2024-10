Tischtennis: Kaufmann erhält Wildcard für WTT Champions

Senkrechtstarterin Annett Kaufmann ist beim WTT Champions Frankfurt (3. bis 10. November) mit dabei. Wie der Deutsche Tischtennis-Bund am Freitag mitteilte, erhielt die 18 Jahre alte deutsche Einzel-Meisterin vom Verband in Abstimmung mit dem Veranstalter World Table Tennis eine der beiden Wildcards. In der Weltrangliste steht die Olympia-Entdeckung derzeit auf Platz 103, beim Turnier in Frankfurt starten nur die 30 am besten gelisteten Spielerinnen und Spieler.

"Annett hat uns bei den Olympischen Spielen sehr geholfen, mit der Mannschaft ins Halbfinale einzuziehen. Deshalb ist uns die Entscheidung bei der Vergabe der Veranstalter-Wildcard sehr leicht gefallen", wird DTTB-Sportdirektor Richard Prause zitiert: "Das WTT Champions Frankfurt ist für Annett der nächste kleine Entwicklungsschritt."

Kaufmann hatte Deutschlands Frauen-Team beim Olympia-Debüt in Paris unverhofft zum vierten Platz geführt und dabei eine Top-10-Spielerin und mehrere aus den besten 30 geschlagen. Im letzten Jahr war sie ebenfalls beim WTT Champions in Frankfurt dabei gewesen, schied jedoch bereits in der ersten Runde gegen die Rumänin Bernadette Szocs aus.

Mit der Wildcard-Vergabe erfüllen sich Kaufmanns Hoffnungen: "Ich freue mich riesig, dass ich eine Wildcard für das WTT Champions bekommen habe", sagte die Bundesliga-Spielerin des SV DJK Kolbermoor: "Es war dort letztes Jahr schon richtig toll. Wie die ganze Halle für mich geklatscht hat, war einfach der Wahnsinn".

Bei den Herren wird die DTTB-Wildcard für das internationale Highlight des Jahres im Rahmen eines DTTB-internen Turniers ausgespielt. Mitglieder des Perspektiv- und U23-Kaders treten hierfür unter Ausschluss der Öffentlichkeit im Deutschen Tischtennis-Zentrum in Düsseldorf gegeneinander an. Die beiden WTT-Wildcards werden zu einem späteren Zeitpunkt vergeben.