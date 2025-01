Tischtennis: Mannschafts-EM 2027 in Porto

Die Tischtennis-Mannschafts-EM 2027 findet in Porto statt. Das Exekutivkomitee des Kontinentalverbandes ETTU vergab die Ausrichtung der übernächsten Titelkämpfe für Teams auf seiner Sitzung in Sarajevo an den portugiesischen Kandidaten. Zu weiteren Bewerbern machte die ETTU keine Angaben. Schauplatz der nächsten Mannschafts-EM ist im kommenden Herbst (12. bis 19. Oktober) das kroatische Zadar.