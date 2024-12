Tischtennis: Mühlhausen droht Champions-League-Aus

Ohne China-Power droht dem Tischtennis-Bundesligisten Post SV Mühlhausen in der Champions League das frühe Aus im Achtelfinale. Durch das 1:3 im Hinspiel vor eigenen Fans gegen KS Dzialdowo stehen die Thüringer im Rückspiel in Polen am Sonntag (22. Dezember) unter Druck. Das Team um Ex-Meister Steffen Mengel hatte seine beiden chinesischen Top-10-Verpflichtungen Liang Jingkun und Lin Gaoyuan wegen Terminproblemen anders als geplant nicht einsetzen können.

Im Gegensatz zu Mühlhausen gab sich Titelverteidiger 1. FC Saarbrücken keine Blöße. Patrick Franziska und Co. können nach dem standesgemäßen 3:0 beim tschechischen Vertreter HB Ostrov schon vor dem Wiedersehen am eigenen Tisch (22. Dezember) für das Viertelfinale planen.

Sehr gute Aussichten auf den Einzug in die Runde der besten acht hat auch der deutsche Meister Borussia Düsseldorf. Die Rheinländer kehrten bereits am vergangenen Freitag von ihrer Tschechien-Reise zu SKST Havirov mit einem 3:1-Polster für das Rückspiel am Freitag (19.00 Uhr) zurück.