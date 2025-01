Tischtennis: Ochsenhausener Double-Träume nach Pokalsieg

Beim neuen Tischtennis-Pokalsieger TTF Liebherr Ochsenhausen blühen Träume vom Double. Trainer Bogdan Pugna bestätigte wenige Tage nach dem Cup-Gewinn bei der Final-Four-Endrunde in Neu-Ulm für die laufende Saison in der Tischtennis Bundesliga (TTBL) die Hoffnungen der Oberschwaben auf ihren ebenfalls fünften Meistertitel.

"Wir müssen von Spiel zu Spiel denken müssen, um uns erst einmal für die Play-offs zu qualifizieren. Wenn wir es in die Play-offs schaffen, werden wir unser Bestes dafür geben, in dieser Saison eine Chance auf einen zweiten Titel und damit auf das Double zu bekommen", sagte Pugna in einem Interview auf der TTBL-Homepage zur Perspektive nach dem ersten Titelgewinn seiner Trainer-Laufbahn.

Das Team des rumänischen Coaches rangiert nach dem 3:1 im Verfolgerduell am vergangenen Sonntag beim TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell auf dem zweiten Platz. Zwei Punkte hinter Spitzenreiter und Titelverteidiger Borussia Düsseldorf hat Ochsenhausen im Rennen um die vier Play-off-Ränge derzeit einen Vorsprung von vier Zählern auf die Jäger außerhalb der Endrunden-Zone.

Statistisch dürfen sich die TTF aufgrund ihres jüngsten Pokalsieges jedenfalls gute Chancen auf den Gewinn der Meisterschaft ausrechnen. Denn nach den beiden vorherigen Cup-Triumphen 2004 und 2019 machte der Klub des brasilianischen Weltranglistensechsten und Olympia-Vierten Hugo Calderano im späteren Saisonverlauf auch jeweils das Double durch den Titelgewinn in der Bundesliga perfekt.