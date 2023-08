Tischtennis: Ovtcharov spielt für Ulm und Olympiakos

Anzeige

Tischtennis-Europameister Dimitrij Ovtcharov spielt in der kommenden Saison für zwei Klubs. Das teilte die Europäische Tischtennis-Union ETTU am Dienstag mit. "Neben meinem Engagement in der Champions League mit dem TTC Neu-Ulm bin ich froh darüber, mich Olympiakos anzuschließen", sagte der 34-Jährige zu seinem Wechsel.

Bereits im Februar hatte Neu-Ulm verkündet, keine Lizenz für die kommende Bundesliga-Saison zu beantragen. In der Champions League wird der Verein aber mit Ovtcharov an den Start gehen. Sein zweiter Verein wird der griechische Meister Olympiakos SFP aus Piräus.