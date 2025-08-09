Tischtennis: Qiu bezwingt die Nummer eins der Welt

Der ehemalige Tischtennis-Europameister Dang Qiu hat einen überraschenden Erfolg gegen den chinesischen Weltranglistenersten Lin Shidong gefeiert. Beim WTT-Turnier im japanischen Yokohama bezwang der 28-Jährige den Favoriten im Achtelfinale 3:2. Es war im vierten direkten Duell der erste Sieg für Qiu, die Nummer 13 der Welt.

"Das Spiel gegen Lin lief sehr gut. Ich bin gut drauf und fühle mich hier in Yokohama in guter Form", sagte der Ex-Europameister. Nun freue er sich auf das Viertelfinale gegen Kanak Jha (USA), der in der kommenden Saison sein Teamkollege bei Borussia Düsseldorf wird.

Qiu ist der letzte verbliebene deutsche Teilnehmer beim mit 500.000 US-Dollar dotierten Turnier. Der Weltranglistenzehnte Benedikt Duda sowie Sabine Winter und Ying Han scheiterten jeweils an ihrer Auftakthürde.