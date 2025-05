Tischtennis: Saarbrücken holt Olympiasieger Fan Zhendong

Tischtennis-Olympiasieger Fan Zhendong schlägt künftig für den 1. FC Saarbrücken auf. Das geht aus den offiziellen Wechselmeldungen der Verbände für die kommende Spielzeit hervor. Noch unklar ist, ob der 28 Jahre alte Chinese nur für die Champions League oder auch für die Bundesliga gemeldet wird.

Fan ist dreimaliger Olympiasieger und hatte zuletzt auch in Paris Einzelgold gewonnen. Auf internationaler Ebene ist er in diesem Jahr noch nicht aufgetaucht, nachdem er sich Ende Dezember aus der Weltrangliste und der WTT-Tour zurückgezogen hatte. Auch bei der WM in Doha hatte er zuletzt gefehlt und so seinen möglichen dritten Titel in Folge verpasst.