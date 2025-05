Tischtennis-WM 2029: DTTB scheitert mit Bewerbung

Der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) ist mit seiner Bewerbung für die Weltmeisterschaft 2029 gescheitert. Bei der jährlichen Vollversammlung des Weltverbandes ITTF in Doha erhielt Berlin als Austragungsort nicht genügend Stimmen und schied bei der Wahl frühzeitig aus. Zwei Tage nach dem Ende der WM in Katar bekam Rio de Janeiro den Zuschlag. China mit einer noch nicht benannten Stadt und das US-amerikanische San José standen ebenfalls zur Wahl.

Auch die Turniere 2027 und 2028 wurden vergeben: Die WM 2027 findet in Astana statt, die kasachische Hauptstadt setzte sich gegen Montpellier und San José durch. Für 2028 stand Fukuoka/Japan als einziger Kandidat zur Auswahl. Die bislang letzte WM in Deutschland fand 2017 in Düsseldorf statt.