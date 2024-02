Tischtennis: Zwölf Vereine beantragen Bundesliga-Lizenz

Anzeige

Zehn der aktuell elf Klubs der Tischtennis Bundesliga (TTBL) haben fristgerecht ihre Lizenzbewerbung für die Saison 2024/25 eingereicht. Ausgenommen ist der 1. FSV Mainz 05, der in der vergangenen Woche den freiwilligen Rückzug kommuniziert hatte und damit in der kommenden Spielzeit in der zweiten Liga antreten wird. Weitere Absteiger wird es nicht geben, bestätigte die TTBL am Mittwoch.

Durch die Bewerbungen der beiden Zweitligisten BV Borussia 09 Dortmund und TTC OE Bad Homburg 1987, derzeit auf den Tabellenplätzen eins und zwei, könnte die Bundesliga in der neuen Spielzeit wieder die Sollstärke von zwölf Mannschaften erreichen. Dafür müssten alle Bewerber die Voraussetzungen für eine Lizenz erfüllen.

In den kommenden Wochen stellen sich die zwölf Bewerber dem Lizenzprüfverfahren, in dem die rechtlichen, personellen, administrativen, infrastrukturellen und finanziellen Kriterien der Vereine geprüft werden.