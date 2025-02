Tischtennisprofi Ort: Karriereende mit 28

Ex-Nationalspieler Kilian Ort vom Tischtennis-Bundesligisten TSV Bad Königshofen hat seine Profikarriere wegen anhaltender Bandscheibenbeschwerden vorzeitig für beendet erklärt. Seine finale Entscheidung teilte der 28-Jährige, der als Jugendlicher zu den größten Nachwuchshoffnungen des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) gehört hatte, bei Instagram mit.

"Seit gut zwei Jahren kämpfe ich mit Beschwerden an der untersten Bandscheibe, die dazu geführt haben, dass ich meinem Sport nicht mehr schmerzfrei nachgehen kann. Da bis zum heutigen Tag keine Besserung eingetreten ist, möchte ich offiziell das Ende meiner Tischtennislaufbahn bekannt geben", schrieb Ort nach zwei erfolglosen Operationen. Schon vor Monatsfrist hatte der Klubkollege des zweimaligen Mannschafts-Olympiadritten Bastian Steger mögliche Gedanken an ein Comeback als "Realitätsverweigerung" bezeichnet.

Tatsächlich war der in der Tischtennis-Szene populäre Unterfranke schon vor seinen Rückenproblemen mehrfach von unterschiedlichen Verletzungen geplagt worden. Auch wegen seiner Anfälligkeit kam der deutsche Einzel-Vizemeister von 2018 nach seinem Länderspieldebüt vor rund neun Jahren zu keinen weiteren Einsätzen in der Nationalmannschaft. In der Tischtennis-Bundesliga (TTBL) stand Ort für seinen Stammverein Bad Königshofen letztmals im April 2023 an der Platte.

"Wir müssen schweren Herzens einen wahren Vereinshelden zurücktreten lassen", schrieb Bad Königshofen in der Verabschiedung seines Eigengewächses auf Instagram: "Wir sind unendlich dankbar für unzählige Momente des Jubels, die Du uns in Form von Siegen und Aufstiegen oder einzelnen Punkten geschenkt hast. Ohne Dich wären wir nicht ansatzweise ein festes Mitglied der TTBL. Danke für alles, was Du als Spieler und Mensch für unseren Verein (bisher) geleistet hast."