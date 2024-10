Titelverteidiger Qiu und Mittelham führen EM-Aufgebot an

Titelverteidiger Dang Qiu und Rückkehrerin Nina Mittelham führen das deutsche Aufgebot bei der Tischtennis-EM in Linz an. Beim ersten Turnier nach dem internationalen Abschied von Rekordeuropameister Timo Boll schickt der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) insgesamt sechs Spieler und acht Spielerinnen an den Start. In Oberösterreich werden vom 15. bis 20. Oktober die Titel im Einzel, Doppel und Mixed vergeben.

"Die Europameisterschaften sind ein Höhepunkt für jeden Athleten, es gibt einen sehr prestigeträchtigen Titel zu gewinnen. Die Kräfteverhältnisse in Europa sind ausgeglichener geworden. Wir werfen in Linz einige heiße Eisen im Feuer und bei den jüngeren Spielern sind wir gespannt, wie sie sich im internationalen Vergleich mit der Spitze Europas schlagen", sagte Herren-Bundestrainer Jörg Roßkopf.

Der Düsseldorfer Qiu hatte bei den European Championships vor zwei Jahren in München den Titel gewonnen. Neben dem 27-Jährigen nehmen erwartungsgemäß Patrick Franziska (Saarbrücken), Dimitrij Ovtcharov (Fulda) und Benedikt Duda (Bergneustadt) die ersten vier Plätze ein. Bei den Frauen gibt Mittelham, Silbermedaillengewinnerin von München 2022, im Einzel ihr internationales Comeback nach dem bitteren Olympia-Aus wegen einer Bandscheibenverletzung. Zudem schickt Bundestrainerin Tamara Boros unter anderem die EM-Dritte Sabine Winter (Dachau), Olympia-Team-Halbfinalistin Yuan Wan (Weinheim) sowie die deutsche Meisterin Annett Kaufmann (Kolbermoor) ins Rennen.

Bei den Team-Europameisterschaften im vergangenen Jahr in Schweden hatten die Frauen ihren Titel erfolgreich verteidigt und die Männer Silber gewonnen. Bei der jüngsten Individual-EM vor zwei Jahren in München standen die DTTB-Asse viermal auf dem Siegerpodest. "Trotz der immer stärker werdenden Konkurrenz bin ich optimistisch, dass wir in Linz sowohl bei den Damen als auch bei den Herren ein Wort bei der Medaillenvergabe mitreden", sagte DTTB-Sportdirektor Richard Prause. - Das deutsche EM-Aufgebot:

Herren: Qiu (Düsseldorf), Patrick Franziska (Saarbrücken), Dimitrij Ovtcharov (Fulda), Benedikt Duda (Bergneustadt), Fanbo Meng (Fulda), Andre Bertelsmeier (Köln)

Damen: Nina Mittelham (Berlin), Sabine Winter (Dachau), Yuan Wan (Weinheim), Annett Kaufmann (Kolbermoor), Franziska Schreiner (Langstadt), Sophia Klee (Langstadt), Mia Griesel (Berlin), Elisa Nguyen (Stuttgart)

Herren-Doppel: Duda/Dang Qiu, Meng/Bertelsmeier

Damen-Doppel: Kaufmann/Mittelham, Wan/Winter

Mixed: Franziska/Kaufmann, Bertelsmeier/Griesel