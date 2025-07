Titelverteidigerin Köhler verpasst WM-Podest

Titelverteidigerin Angelina Köhler hat bei der Schwimm-WM in Singapur eine Medaille über die 100 m Schmetterling verpasst. Die Berlinerin, die sich im vergangenen Jahr in Doha auf dieser Strecke zur Weltmeisterin gekrönt hatte, kam am Montag in 56,57 Sekunden auf Platz sechs. Gold ging an Weltrekordhalterin Gretchen Walsh aus den USA (54,73 Sekunden) vor der Belgierin Roos Vanotterdijk (55,84) und der Australierin Alexandria Perkins (56,33).

Köhler war 2024 in Doha zu WM-Gold geschwommen und hatte als erste deutsche Beckenschwimmerin seit fast 15 Jahren, seit dem Doppel-Erfolg von Britta Steffen 2009 in Rom, wieder ganz oben auf dem Podest gestanden. In Singapur reichte es für die Olympia-Vierte nicht für das Podest.