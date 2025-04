Top-Platzierungen für deutsche Golfer um Henseleit

Die Olympia-Zweite Esther Henseleit hat ihren ersten Sieg auf der LPGA-Tour nur knapp verpasst. Die 26 Jahre alte Golferin aus Hamburg landete beim Erfolg der schwedischen Newcomerin Ingrid Lindblad in Los Angeles im El Caballero Country Club auf einem geteilten dritten Platz. Henseleit, die in Paris im Vorjahr überraschend Olympia-Silber gewonnen hatte, benötigte auch dank einer überragenden 64er-Schlussrunde nur zwei Schläge mehr als die Gewinnerin (267). Es war ihr bestes Saisonergebnis.

Für eine weitere Top-Platzierung aus deutscher Sicht sorgte Jeremy Paul auf der US-Tour. Beim Turnier in der Dominikanischen Republik schaffte es der 31-Jährige erstmals unter die Top Ten und wurde geteilter Zweiter. Paul verpasste seinen ersten Sieg nur um einen Schlag, dennoch war es die beste Platzierung seiner Karriere. Matthias Schmid als Neunter und Thomas Rosenmüller als Zwölfter rundeten ein starkes Ergebnis ab.

Das erste Turnier nach dem US-Masters in Augusta beendete Stephan Jäger dagegen auf dem 32. Platz. Beim RBC Heritage auf Hilton Head Island in South Carolina, das parallel zum Turnier in der Karibik stattfand und das der US-Amerikaner Justin Thomas gewann, verspielte der 35-Jährige aus München in der Schlussrunde eine bessere Platzierung. Beim ersten Major-Turnier des Jahres in der Vorwoche in Augusta war Jäger auf Platz 52 gelandet.

Yannik Paul war bereits am Sonntagnachmittag deutscher Zeit in Shanghai sein bestes Saisonergebnis auf der DP World Tour gelungen. Der Zwillingsbruder von Jeremy Paul erreichte den dritten Platz und damit sein erstes Top-Ten-Resultat seit Oktober.