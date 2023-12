Topergebnis eingestellt: Carl sprintet auf Platz fünf

Anzeige

Skilanglauf-Olympiasiegerin Victoria Carl hat ihre Topform auch beim Weltcup-Freistilsprint im norwegischen Trondheim bestätigt. Die 28-Jährige aus Zella-Mehlis belegte am Freitag den fünften Platz und egalisierte damit das beste Sprint-Ergebnis ihrer Karriere.

"Es war hart, aber sehr, sehr schön", sagte Carl: "Wir hatten wirklich gutes Material, deshalb hieß es für mich, locker zu bleiben."

Carl war in der Qualifikation Dritte geworden, hatte danach auch ihr Viertelfinale gewonnen und durfte auf den ersten deutschen Podestplatz in einem Weltcup-Sprint der Frauen seit Denise Herrmann im Februar 2014 in Toblach (Rang zwei) hoffen. Im Finale fehlte der Thüringerin aber dann ein wenig die Kraft.

Den Sieg zum Auftakt des letzten Weltcups vor der Tour de Ski (30. Dezember bis 7. Januar) sicherte sich die Norwegerin Kristine Stavaas Skistad vor den Schwedinnen Linn Svahn und Emma Ribom. Sofie Krehl nach einem Sturz und Pia Fink schieden im Viertelfinale aus.

Katharina Hennig, die mit Carl 2022 in Peking Olympia-Gold im Teamsprint geholt hatte, fehlt wegen der Folgen einer Corona-Infektion in Trondheim, dem Schauplatz der nächsten WM im Jahr 2025.

Carl war am vergangenen Sonntag in Östersund über 10 km erstmals in ihrer Karriere in einem Einzelrennen auf das Podest im Weltcup gelaufen. Im Sprint hatte sie zuvor im Dezember 2022 in Lillehammer Platz fünf erreicht.

Bei den Männern zog Anian Sossau zum dritten Mal in seiner Karriere in ein Sprint-Viertelfinale ein und belegte schließlich Platz 29. Weltcup-Rekordsieger Johannes Hösflot Klaebo (Norwegen) sprintete souverän zu seinem 70. Karriere-Erfolg vor dem Franzosen Lucas Chavanat und seinem Landsmann Harald Östberg Amundsen.

Am Samstag stehen in Trondheim Skiathlon-Rennen an, am Sonntag werden 10 km im klassischen Stil gelaufen.