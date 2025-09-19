Totalschaden im Knie: Olympia-Aus für Pinkelnig

Die frühere Skisprung-Gesamtweltcupsiegerin Eva Pinkelnig aus Österreich fällt nach ihrem schweren Sturz auf der Olympiaschanze in Predazzo für die Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo (6. bis 22. Februar 2026) aus. Wie Österreichs Skiverband mitteilte, hat sich die 37-Jährige schwere Verletzungen im linken Knie zugezogen und verpasst damit die komplette Saison.

Demnach wurden bei Pinkelnig ein Riss des vorderen Kreuzbandes sowie des Innen- und Außenmeniskus und zudem ein Knorpelschaden diagnostiziert. Pinkelnig wird am Freitag im Klinikum Hochrum operiert.

Die fünfmalige Vizeweltmeisterin war am Donnerstag beim Sommer-Grand-Prix auf der erneuerten Olympiaanlage bei der Landung gestürzt. Auf den umgebauten Schanzen im Val di Fiemme wird in dieser Woche erstmals gesprungen, die Arbeiten hatten sich deutlich verzögert.