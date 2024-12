Tour de Ski: Auch Rydzek sagt krankheitsbedingt ab

Nächster Ausfall für die Tour de Ski: Auch Langläuferin Coletta Rydzek muss angeschlagen auf den ersten Saisonhöhepunkt verzichten. Sie sei "nicht ganz fit" und werde nun dem deutschen Team "die Daumen drücken", schrieb die Oberstdorferin am Freitag bei Instagram. Erst an Weihnachten hatte Olympiasiegerin Katharina Hennig ihren Verzicht auf die 19. Auflage des traditionellen Etappenrennens erklärt, das am Samstag beginnt.

Die 27 Jahre alte Rydzek, Schwester des sechsmaligen Kombinierer-Weltmeisters Johannes Rydzek, galt vor allem für die Sprint-Etappen als Hoffnungsträgerin. Beim Weltcup Ende November in Kuusamo war sie als Sechste bis ins Finale vorgestoßen, in der vergangenen Saison war sie beim Weltcup in Lahti als Zweite erstmals auf das Podest gelaufen.

Die Tour de Ski startet mit vier Rennen bis zum 1. Januar in Toblach/Südtirol, ab dem 3. Januar finden drei Etappen in Val di Fiemme zum Teil in den Olympia-Loipen von 2026 statt. Olympiasiegerin Victoria Carl (Zella-Mehlis) führt das Frauen-Team an, bei den Männern wird es Friedrich Moch (Isny) schwer haben, seinen sensationellen zweiten Gesamtplatz aus dem Vorjahr zu wiederholen.