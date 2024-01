Tour de Ski: Carls großer Kampf mit Platz zwei belohnt

Anzeige

Skilanglauf-Olympiasiegerin Victoria Carl hat bei der Tour de Ski erneut eine Meisterleistung abgeliefert und mit großem Kampf ihren Podestplatz in der Gesamtwertung erfolgreich verteidigt. Beim harten Verfolgungsrennen über 20 km in Toblach wurde die 28 Jahre alte Thüringerin wie schon an Silvester über 10 km Zweite. Damit darf Carl weiter von der ersten Top-3-Platzierung einer deutschen Läuferin beim Etappenrennen träumen.

Carl hatte am Montag 46,5 Sekunden Rückstand auf die überlegene Weltcup-Spitzenreiterin Jessie Diggins (USA), die auf dem Weg zu ihrem zweiten Toursieg nach 2021 kaum aufzuhalten scheint. Dritte wurde die Schwedin Linn Svahn (+48,2).

Carl hatte schon einen Tag zuvor mit Platz zwei geglänzt und ihren zweiten Sieg in einem Weltcuprennen nur um 6,7 Sekunden verpasst. Katharina Hennig, die mit Carl 2022 Olympia-Gold im Teamsprint gewonnen hatte, konnte nicht ganz an ihre starke Leistung vom Vortag anknüpfen, als sie Fünfte über 10 km geworden war. Von Platz acht gestartet fiel die Oberwiesenthalerin auf den 16. Rang zurück

Carl war nach dem Stand der Gesamtwertung als Zweite hinter Diggins in den Verfolger gegangen und hatte mit Svahn bis drei Kilometer vor dem Ziel ein Duo gebildet. Als eine große Verfolgergruppe die Lücke zu den beiden fast geschlossen hatte, ließ Carl die Schwedin stehen und kämpfte mit aller Kraft um ihren Vorsprung. Letztlich rettet Carl ein dünnes Polster ins Ziel, Svahn gewann den Sprint der folgenden Gruppe.

Bei den Männern hatte zuvor Friedrich Moch (Isny) beim Sieg des Norwegers Harald Amundsen Östberg mit Platz sechs überzeugt und liegt in der Gesamtwertung nur 0,9 Sekunden hinter dem dritten Rang zurück.

Die Tour de Ski führt nun in die Schweiz, in Davos stehen am Mittwoch Freistilsprints und am Donnerstag Klassik-Verfolger an. Abgeschlossen wird das Etappenrennen am Samstag und Sonntag in Val di Fiemme.