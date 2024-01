Tour de Ski: Starker Moch läuft knapp am Podest vorbei

Anzeige

Skilangläufer Friedrich Moch ist am dritten Tag der Tour de Ski nur hauchdünn am Podest vorbeigelaufen, geht aber mit ganz starker Ausgangsposition in die entscheidende Phase des Etappenrennens. Im Verfolgungsrennen von Toblach über 20 km kam der Allgäuer auf Platz sechs und verpasste Rang drei im Zielsprint nur um 0,9 Sekunden. Auch in der Gesamtwertung ist Moch damit Sechster.

Der 23-Jährige lief zum Abschluss der ersten Tour-Station im Südtiroler Pustertal in der Verfolgergruppe mit und lag schließlich 1:05,5 Minuten hinter dem souveränen Tagessieger Harald Östberg Amundsen aus Norwegen, der sich vor Landsmann Erik Valnes (32,9 Sekunden) durchsetzte. Jan Thomas Jenssen als Dritter und Sieger des Verfolgersprints (+1:04,6 Minuten) machte Norwegens Dreifachsieg perfekt. Auch Lucas Bögl (Gaißach) überzeugte mit Platz 13.

Moch hatte bereits an Silvester auf der zweiten Etappe mit Platz sieben über 10 km im klassischen Stil überzeugt. Von dieser Position war er auch in der Verfolger gegangen, der nach dem Stand der Gesamtwertung gestartet wurde - das Endergebnis des 20-km-Rennens ist damit auch der Tourstand.

Die Tour de Ski führt nun in die Schweiz, in Davos stehen am Mittwoch Freistilsprints und am Donnerstag Klassik-Verfolger an. Abgeschlossen wird das Etappenrennen am Samstag und Sonntag in Val di Fiemme.