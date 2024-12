Tournee: Freund sieht Österreicher "eindeutig" als Favoriten

Der einstige Gesamtweltcupsieger Severin Freund (36) sieht bei Vierschanzentournee die österreichischen Skispringer "ziemlich eindeutig in der Favoritenrolle". "Mit welcher Breite sie da vorne dabei sind, das ist speziell und die beste Ausgangslage", sagte Freund der Abendzeitung. Doch auch der deutsche Hoffnungsträger Pius Paschke zähle zu den Favoriten.

Der 34-Jährige führt den Gesamtweltcup vor dem Auftaktspringen in Oberstdorf (Qualifikation am Samstag, Wettkampf am Sonntag, jeweils 16.30 Uhr/ZDF und Eurosport) vor den Österreichern Daniel Tschofenig, Jan Hörl und Stefan Kraft an. "Wenn du in Gelb zur Tournee fährst, hast du bis dahin erst einmal alles richtig gemacht", sagte Freund: "Das ist eigentlich die beste Variante."

Daran ändere auch die verpatzte Generalprobe am vergangenen Wochenende in Engelberg nichts. Dort hatte sich Paschke bei einem österreichischen Dreifachsieg im abschließenden Springen mit Platz 18 begnügen müssen. "Manchmal ist es sogar besser, wenn man da ein Wochenende hat, wo es nicht so lief", sagte Freund. Generell würde sich der einstige Tournee-Zweite (2015/16) um Paschke "relativ wenig Sorgen" machen: "So wie Pius im Moment technisch springt, kann es auf allen Schanzen sehr gut funktionieren."