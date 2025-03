Triathletin Bleymehl erwartet drittes Kind - und plant Comeback

Langstrecken-Triathletin Daniela Bleymehl legt in der Saison 2025 eine Schwangerschaftspause ein. Wie die Siegerin der Challenge Roth von 2018 via Instagram mitteilte, erwartet sie im Herbst ihr drittes Kind. "Wenn ein großer Wunsch für die Zukunft unverhofft schon Realität wird - und alles auf den Kopf stellt", schrieb die 36-Jährige, "sind alle (kurzfristigen) Pläne und Ziele plötzlich über Nacht in weite Ferne gerückt - aber gleichzeitig könnte man nicht dankbarer, aufgeregter und glücklicher sein".

Eigentlich sei 2025 für sie sportlich als "All-in-Jahr" angedacht gewesen. "Jetzt wird es ganz anders werden. Loslassen fällt mir viel schwerer als gedacht - und das ist für mich das wichtigste Zeichen, dass ich nach meiner Babypause zurückkommen will: mit dreifacher Motivation!" Bleymehl war im Vorjahr bei der Ironman-EM in Hamburg Dritte geworden, bei der WM in Nizza landete sie auf Rang 18. Insgesamt feierte die gebürtige Essenerin bereits fünf Siege auf der Langdistanz.