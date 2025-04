Triathlon: Lange bei Saisondebüt weit abgeschlagen

Der dreimalige Ironman-Weltmeister Patrick Lange hat bei seinem ersten Saisonrennen eine Top-Platzierung klar verpasst. Beim Ironman 70.3 Oceanside im US-Bundesstaat Kalifornien kam der 38-Jährige nach 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 km Radfahren und einem Halbmarathon als 17. ins Ziel. Sein Rückstand auf Sieger Lionel Sanders (Kanada/3:47:01 Stunden), der seinen Titel erfolgreich verteidigte, betrug 12:03 Minuten. Bei den Frauen gewann Sanders' Landsfrau Paula Findlay.

Die Wassertemperaturen von unter 15 Grad machten dem Deutschen "trotz intensiver Vorbereitung und täglicher Akklimatisierung" zu schaffen. Er habe "während des Schwimmens unter Hypothermie" gelitten. Dabei handelt es sich um einen starken Abfall der Körperkerntemperatur. "Es dauerte bis Kilometer zehn beim Laufen, bis ich meine Füße wieder spüren konnte", sagte Lange: "Das Learning für mich ist, dass ein Kälterennen wie Oceanside für mich in Zukunft nicht mehr infrage kommt."

Im Oktober hatte sich Lange seinen dritten WM-Titel auf Hawaii gesichert. Das Rennen in Oceanside über knapp die Hälfte der Distanz war für den Weltmeister das erste seit dem Triumph. Im Laufe der Saison steht für Lange unter anderem erneut sein Heimrennen in Frankfurt auf dem Plan, dort konnte er in seiner Karriere noch nie gewinnen.