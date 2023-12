Triathlon: Mixed-Staffel-WM weiter in Hamburg

Anzeige

Die Triathlon-Weltmeisterschaft in der Mixed-Staffel findet auch im kommenden Jahr in Hamburg statt. Wie die Deutsche Triathlon Union (DTU) am Dienstag bekannt gab, kämpfen die Athletinnen und Athleten am 14. Juli 2024 um die Medaillen. Bereits von 2013 bis 2020 und im Jahr 2023 hatte die Weltmeisterschaft in der Mixed-Staffel in der Hansestadt stattgefunden.

"Die Mixed Relay hat in Hamburg das Licht der Triathlon-WM erblickt und sich bis zur Olympiareife entwickelt", sagte Hamburgs Innen- und Sportsenator Andy Grote: "Die Rückkehr an ihren Geburtsort ist der Lohn für jahrelange gute Arbeit und eine Auszeichnung für Hamburg als Hochburg des Triathlonsports."

Seit den Spielen von Tokio 2021 ist der Wettbewerb olympisch - auch 2024 in Paris gehört die Staffel zum Programm. Die Sportlerinnen und Sportler müssen jeweils eine Supersprint-Distanz von 300 m Schwimmen, 6,8 km Radfahren und 2 km Laufen absolvieren. Das deutsche Team um Tim Hellwig, Annika Koch, Simon Henseleit und Laura Lindemann ist Weltmeister.