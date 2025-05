Triathlon: Olympiasiegerin Tertsch Dritte in Yokohama

Triathlon-Olympiasiegerin Lisa Tertsch hat ihre Gesamtführung in der World Championship Series durch den zweiten Podestplatz im zweiten Saisonrennen behauptet. Die 26-Jährige belegte im Dauerregen in Yokohama den dritten Platz, beim Auftakt in Abu Dhabi im Februar hatte die Goldmedaillengewinnerin von Paris in der Mixed-Staffel einen deutschen Dreifachsieg vor Nina Eim und Laura Lindemann angeführt.