Triathlon: Tertsch deutsche Meisterin auf der Sprintdistanz

Staffel-Olympiasiegerin Lisa Tertsch ist ihrer Favoritenrolle bei den Finals in Dresden mit einem beeindruckenden Schlussspurt gerecht geworden. Die 26-Jährige gewann die Triathlon-Sprintdistanz und krönte sich nach 2021 und 2023 zum dritten Mal zur deutschen Meisterin. Tertsch lag nach 750 m Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen zwei Sekunden vor Annika Koch. Nina Eim belegte Rang drei.

Die ebenfalls zur goldenen Mixed-Staffel von Paris gehörende Laura Lindemann war nicht am Start. Tertsch hatte sich beim Wechsel vom Rad auf die Laufstrecke noch einen Ausrutscher erlaubt und war in einer Kurve gestürzt, machte den kleinen Rückstand aber schnell wett. "Den Sturz habe ich schnell vergessen, im Triathlon geht immer was schief", sagte Tertsch in der ARD: "Es kommt drauf an, wie man weitermacht. Es war eine total coole Atmosphäre."

Die Strecke führte vorbei an zahlreichen Sehenswürdigkeiten im Herzen von Dresden. Nach dem Start am Alberthafen ging es unter anderem vorbei an der Frauenkirche, Zieleinlauf war vor der historischen Kulisse am Theaterplatz.