Triathlon: Tertsch gewinnt in Weihai

Lisa Tertsch hat ihren ersten Einzelsieg in der World Triathlon Series (WTCS) gefeiert. Die 25-Jährige, die bei den Sommerspielen in Paris Gold mit der deutschen Mixed-Staffel gewann, setzte sich im chinesischen Weihei über die olympische Distanz (1,5 km Schwimmen, 40 km Radfahren, 10 km Laufen) in 2:04:42 Stunden vor der Britin Beth Potter (2:04:59) und deren Landsfrau Georgia Taylor-Brown (2:05:40) durch.

Tertsch unterstrich damit einmal mehr ihre starke Form. Erst am vergangenen Wochenende hatte sich die 25-Jährige beim Weltcup in Valencia durchgesetzt. Mit dem Sieg in China sicherte sich die Deutsche nun ihre vierte Podestplatzierung in der höchsten internationalen Rennserie.

Neben Tertsch überzeugte auch Tanja Neubert mit Platz vier. Mit einer Zeit von 2:05:55 Stunden fehlten ihr nur 15 Sekunden auf Platz drei. Annika Koch (2:08:27) und Lena Meißner (2:09:23) belegten die Plätze 14 und 15. Laura Lindemann, wie Tertsch Olympiasiegerin im Mixed, erreichte das Ziel nicht.