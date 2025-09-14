Triathlon: Tertsch in Karlsbad auf dem Podium

Staffel-Olympiasiegerin Lisa Tertsch hat mit einer weiteren Medaille ihre Chance auf eine Spitzenplatzierung im WM-Ranking gewahrt. Beim Rennen der World Triathlon Championship Series im tschechischen Karlsbad belegte die 26-Jährige Rang drei. Den Triathlon über die Olympische Distanz gewann die Britin Beth Potter vor der US-Amerikanerin Taylor Spivey.

Die dreimalige deutsche Meisterin Tertsch hatte nach ihrem Sieg zum Saisonauftakt in Abu Dhabi und Rang drei in Yokohama zuletzt mehrere Rückschlag hinnehmen müssen: Nach Rang neun beim Heimrennen in Hamburg verpasste sie an der französischen Riviera sogar die Top Ten und fiel dadurch aus den besten drei des WM-Rankings. Aktuell liegt sie auf dem fünften Platz (2461,26 Punkte), 255 Zähler hinter der drittplatzierten Luxemburgerin Jeanne Lehair. Die Gesamtwertung führt bei noch zwei ausstehenden Rennen Olympiasiegerin Cassandre Beaugrand (Frankreich/2925,00) an.

Neben Tertsch stellten sich weitere Athletinnen aus Deutschland dem verregneten Kurs durch die historische Altstadt. Zweitbeste Deutsche war nach 1,5 km Schwimmen, 40 km Radfahren und 10 km Laufen Annika Koch auf Rang zwölf, vor Landsfrau Franka Rust. Nina Eim konnte nach einem Zwischenfall auf dem Fahrrad das Rennen nicht beenden.

Am Nachmittag (ab 15 Uhr) geht bei den Männern Henry Graf, der mit Tertsch im Mixed WM-Bronze in Hamburg geholt hatte und ebenfalls noch eine kleine Chance auf eine Top-3-Platzierung im WM-Ranking hat, an den Start.