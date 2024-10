Triathlon: Tertsch mit Titelchance bei WM-Finale

Mixed-Olympiasiegerin Lisa Tertsch könnte sich am Samstag als erste deutsche Triathletin zur Weltmeisterin auf der Kurzdistanz krönen. Die 25-Jährige geht als Drittplatzierte der Gesamtwertung in das Grand Final der World Triathlon Championships Series (WTCS) im spanischen Torremolinos. Anne Haug mit den Rängen zwei (2012) und drei (2013) sowie Laura Lindemann als Dritte (2020) waren bislang die bestplatzierten Deutschen in der WM-Serie.

Tertsch liegt 132 Punkte hinter der WM-Führenden Cassandre Beaugrand aus Frankreich und 18 Zähler hinter der zweitplatzierten Britin Beth Potter. Zur Verbesserung auf Position eins müsste die Darmstädterin mindestens zwei Plätze vor Olympiasiegerin Beaugrand und einen Rang vor Potter landen. In die WM-Wertung zählen drei Ergebnisse aus den Wettkämpfen in Yokohama, Cagliari, Hamburg, Olympia in Paris und Weihai sowie als viertes Resultat das Abschneiden in Torremolinos.

Tertsch hatte sich zuletzt formstark gezeigt und Ende September in Weihai gewonnen. Das Rennen der Frauen über die Olympische Distanz von 1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und 10 Kilometer Laufen startet am Samstag um 15.35 Uhr. Die Männer um Mixed-Olympiasieger Tim Hellwig sind am Sonntag um 17.00 Uhr dran, dabei dürfte dem deutlich führenden Briten Alex Yee der WM-Titel nicht mehr zu nehmen sein.