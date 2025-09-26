Triathlon: Tertsch und Graf in Weihai jeweils Zweite

Tokio-Olympiasiegerin Lisa Tertsch und Henry Graf können sich nach ihren Podestplätzen von Weihai Hoffnungen auf eine WM-Medaille im Triathlon machen. Tertsch kam über 1,5 Kilometer Schwimmen, 38 Kilometer Radfahren und 10 Kilometer Laufen hinter der Britin Beth Potter auf Rang zwei und schob sich in der Weltmeisterschafts-Serie auf Rang vier. Vor dem Finale im australischen Wollongong beträgt der Rückstand auf das Treppchen in der Gesamtwertung nur noch 80 Punkte.

Selbiges gilt für Graf, der im Gesamtklassement ebenfalls auf Platz vier steht. Der 23-Jährige wurde in China Zweiter hinter dem Schweizer Max Studer, 24 Sekunden fehlten nach dem Triumph in Karlsbad zu einem erneuten Sieg. In der WM-Serie gehen die drei besten Saisonresultate sowie das Finale in Wollongong in die Wertung ein. Die Entscheidungen in Australien fallen vom 15. bis 19. Oktober.

Bei den Frauen hatte es in Weihai mit Tanja Neubert direkt hinter Staffel-Olympiasiegerin Tertsch eine weitere Deutsche als Dritte aufs Podest geschafft. Valentin Wernz kam im Männer-Rennen auf Position 25.